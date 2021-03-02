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محافظات

محافظ كفرالشيخ يطالب بسرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:52 م
اللواء جمال نورالدين،
اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
طالب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الإسراع فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم،  من طلاب المدارس، والجامعات المصرية، والمعاهد الأزهرية، ومدارس التربية الخاصة، ومدارس الدامج ، والمعاهد الأزهرية، وطلاب جامعة الأزهر"، باشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

كما طالب محافظ كفر الشيخ، العاملين بمكاتب التأهيل، بتيسير حصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة فى النطاق الجغرافي لمحل سكنهم.

وأوضح مسلم، أن المديرية تسعي لحل مشاكل ذوي الهمم ودعمهم، وذلك عن طريق عمل استثناء لطلاب المدارس والجامعات في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة دون انتظار المراحل القادمة لسهولة حصولهم على الدمج.

يذكر أن الأوراق المطلوبة، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للطلاب شملت " استمارة 191 الخاصة بنماذج التقييم الطبى، خطاب من المدرسة أو الجامعة أو المعهد الازهرى بما يفيد ان الطالب مقيد بالمرحلة التعليمية، كذا تقرير حالة مختوم من مستشفى حكومى.

بالإضافة إلى التقديم عن طريق أقرب مكتب تأهيل، تقديم التقارير والفخوصات الطبية والاختبارات التى تؤكد وجود إعاقه، يتم التقديم لجميع الإعاقات سواء كانت " حركية، سمعية ، بصرية، ذهنية، أمراض الدم، الأمراض المزمنة ، الإعاقات المتعددة". 

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