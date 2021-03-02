الوضع مختلف .. وزير التعليم: مشاكل السيستم لن تؤثر على امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن أولياء الآمور والطلاب لديهم تخوف من الأمور المتعلقة بالصف الأول والثاني الثانوي علي خلفية تطبيقه علي الثانوية العامة وهذا لن يحدث نهائيا لان امتحانات الثانوية العامة سيكون لها وضع خاص .





وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " : لا يوجد أي علاقة بين التقنيات المستخدمة في امتحانات الصف الأولى والثاني الثانوي بالتقنيات التي سيتم استخدامها في امتحان الثانوية العامة .



