ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الوضع مختلف .. وزير التعليم: مشاكل السيستم لن تؤثر على امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:40 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن أولياء الآمور والطلاب لديهم تخوف من الأمور المتعلقة بالصف الأول والثاني الثانوي علي خلفية تطبيقه علي الثانوية العامة وهذا لن يحدث نهائيا لان امتحانات الثانوية العامة سيكون لها وضع خاص   .

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " : لا يوجد أي علاقة   بين التقنيات المستخدمة في امتحانات الصف الأولى والثاني الثانوي بالتقنيات التي سيتم استخدامها في امتحان الثانوية العامة .

وأوضح طارق شوقي أن مشكلة السيستم التي حدثت يوم السبت لها علاقة بشبكات الأنترنت وليست بالأسئلة أو طريقة التصحيح مؤكدا ان يوم السبت امتحن اكثر من نصف مليون طالب رغم المشكلة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السيستم مختلف .. وزير التعليم: لا داعي للقلق من امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية

تحرك عاجل من البرلمان بشأن شكاوى الطلاب من سقوط سيستم امتحان «أولى ثانوي»

وزير التعليم عن امتحانات الثانوية: مشكلة السيستم لن تتكرر.. وهذه رسالتي لأولياء الأمور

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

وزير التعليم: لن نسمح بضرر طالب واحد ونبذل كل ما يمكن لخدمة أبنائنا

بيان برلماني عاجل لـ "التعليم" لتوضيح سبب انقطاع خدمة الإنترنت وسقوط السيستم في امتحانات الثانوية

ترشيحاتنا

رجل يصطحب زوجته في عطلة خارج البلاد ليقتلها في حمام السباحة.. تفاصيل

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

الزمالك يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد جامعة سوهاج بسبب بن شرقي

عاجل.. إصابة مستشار وزيرة الصحة بفيروس كورونا

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-3-2021

وزير التعليم: التشعيب في الثانوية العامة العام القادم لعلمي و أدبي فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات

تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور