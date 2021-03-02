ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 492 إصابة جديدة بـ كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:51 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية  منها 202 حالة لعمالة وافدة، و280 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و10 حالات قادمة من الخارج. 

وأشارت الصحة البحرينية، في بيان لها، إلى أنه تم رصد تعافي 592 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 116487، لافتة إلى إجراء 13010 فحصا خلال الساعات الماضية بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

كما بينت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 60 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 120 حالة. 

وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم بينت الوزارة، أنه بلغ 1568 حالة تطعيم لافتة إلى أن إجمالي من أخذ التطعيم حتى مساء اليوم الثلاثاء ارتفع إلى 302671 شخصًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

238 إصابة وصفر وفيات.. حصيلة كورونا في البحرين خلال 24 ساعة

البحرين تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

البحرين تسجل 387 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة

البحرين تسجل 704 إصابات جديدة بـ كورونا.. وأكثر من 177 ألفا تلقوا اللقاح

أكثر من 191 ألف شخص.. البحرين تعلن عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

ترشيحاتنا

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

طلع زملكاوي .. رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل جديدة عن سؤال وفاة أشرف بن شرقي

عاجل.. إصابة مستشار وزيرة الصحة بفيروس كورونا

انسحبوا فورا .. أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا بسبب تيجراي

نائب رئيس الوزراء القطري يصل إلى القاهرة

وادي يحرز الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات

تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور