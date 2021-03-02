خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 492 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 202 حالة لعمالة وافدة، و280 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و10 حالات قادمة من الخارج.





وأشارت الصحة البحرينية، في بيان لها، إلى أنه تم رصد تعافي 592 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 116487، لافتة إلى إجراء 13010 فحصا خلال الساعات الماضية بحسب صحيفة الأيام البحرينية.





كما بينت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 60 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 120 حالة.





وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم بينت الوزارة، أنه بلغ 1568 حالة تطعيم لافتة إلى أن إجمالي من أخذ التطعيم حتى مساء اليوم الثلاثاء ارتفع إلى 302671 شخصًا.