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توك شو

تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على نظرة التحرش الشهيرة.. تفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:55 م
الفنان حمدى الوزير
الفنان حمدى الوزير
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البهي عمرو
قال الفنان حمدي الوزير، إنه قدم أعمالًا فنية كثيرة مميزة في مشواره الفني منها "العفاريت، وسواق الأتوبيس، وقبضة الهلالى، والمحاكمة"، وعمل مع نجوم كبار مثل محمود ياسين، وسعيد صالح، ونور الشريف. 

وعلق حمدي الوزير، أثناء حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، على مشهد التحرش الشهير بـ "قبضة الهلالي"، قائلًا "ولا حاجة"، مؤكدا أن الأشياء السلبية لا تؤثر به بل تزيده قوة.

ولفت إلى أن الفن متعة، وأنه فى حال جلوسه بدون عمل يشاهد أعماله التى قام بالمشاركة بها، معلقًا "الفترة دى بعتبرها مذاكرة".

وأشار إلى أنه يستفيد من جلوسه بدون عمل، موضحا "لولا الوعى كنت اتعقدت من الصورة المنتشرة ليا بخصوص التحرش". 

ونوه بأنه قام بكتابة أكثر من قصة بخصوص التحرش، وكشف عن أن قضايا التحرش من القضايا الإنسانية، ولديه فيلم مكتوب وينتظر الإنتاج والعرض.

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