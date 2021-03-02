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رياضة

يوفنتوس يضرب سبيزيا بثلاثية ويقلص الفارق مع إنتر المتصدر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:46 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على سبيزيا (3 – 0)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإيطالي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 49 في المركز الثالث، خلف ميلان صاحب الوصافة بـ 52، وخلف المتصدر إنتر ميلان صاحب الـ 56 نقطة.

وتوقف رصيد سبيزيا عند النقطة 25 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وافتتح ألفارو موراتا التسجيل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وبعد 9 دقائق استطاع أن يضيف فيديريكوا كييزا الهدف الثاني لصالح اليوفي.

وقبل النهاية بدقيقة واحدة تمكن كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفي من إضافة الهدف الثالث.

ورفع رونالدو رصيده إلى الهدف 20 في الدوري الإيطالي، وتربع على صدارة ترتيب الهدافين لمسابقة الكالتشيو.
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