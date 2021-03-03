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تعليم

توقيع برتكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة.. غدا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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نهلة الشربيني
أعلنت وكالة الفضاء توقيع برتوكول التعاون بين وزارة الشباب و ووكالة الفضاء المصرية في وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس الموافق ٤/٣/٢٠٢١ .

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وكانت وقعت الوكالة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تحقيق التعاون بالتكامل بين المعاهد البحثية ومؤسسات الدولة المختلفة، وقع معهد بحوث البترول المصري بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية وتبادل الخبرات في مجال الفضاء بما يخدم مجال الأبحاث البترولية.

وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم كلا الطرفين، والاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، وعقد دورات تدريبية، وورش عمل وندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في كافة المراحل البحثية بدءا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، وعدد من رؤساء الأقسام البحثية بالمعهد.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تنظيم جولة تفقدية، شملت مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية ومعمل الحمولة الفضائية، ومعمل النموذج الهندسي والغرفة الحرارية.
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