الهند وجنوب أفريقيا تطالبان بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا.. تفاصيل

دعت كل من الهند وجنوب أفريقيا الدول المُحتكرة للقاحات كورونا إلى منح حقوق صناعة اللقاحات لباقى الدول، مؤكدين أنها وسيلة ستسمح بتسريع الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، وستتمكن من الحصول على المنتجات الطبية بأسعار مقبولة، وفقًا لتقرير عرضته قناة العربية.





وأضاف التقرير أن هناك حوالي 80 دولة أيدت فكرة التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات كورونا.





وعلى جانب آخر، لاقت دعوات التنازل رفضًا قاطعًا من الشركات الكبرى المنتجة للقاحات، بالإضافة إلى رفض الاتحاد الدولى للمصنعين والجمعيات الصيدلانية.





من جهته قال رئيس الاتحاد الدولى للمصنعين والجمعيات الصيدلانية، "من الصعب أن تحصلوا على اللقاح لأنكم لم تعرفوا كيف توزعونها على نطاق واسع" .

وأكد مصنع "انسييتا"فى بنجلاديش أن هذه الخطوة ستتيح لكل قارة عشرات الشركات التى ستوفر وتنتج اللقاحات على الفور.







