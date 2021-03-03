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تكنولوجيا

توقعات بتخطي عدد المستمعين على «سبوتيفاي» لمنصة «أبل» الموسيقية خلال العام الجاري

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:03 ص
توقعات بتخطي عدد
توقعات بتخطي عدد المستمعين على "سبوتيفاي" لمنصة "أبل"
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أ ش أ
توقعت شركة "إي ماركتر" (eMarketer) الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق، أن يتخطى عدد المستمعين لمحتوى منصة "سبوتيفاي" (Spotify) السويدية المتخصصة في تقديم خدمات البث الصوتي والموسيقي، نظيره لمحتوى منصة شركة "أبل" الأمريكية رائدة صناعات الهواتف الذكية.

وتظهر توقعات "إي ماركتر" أن نحو 28.2 مليون شخص سيستخدمون منصة "سبوتيفاي" شهريا هذا العام، في مقابل 28 مليونا سيستخدمون منصة الشركة الأمريكية، مشيرة إلى أن المنصة السويدية ستحقق نموا بنسبة 41.3% هذا العام.

وذكرت "إي ماركتر" أن منصة "أبل" تواصل خسارة عدد مستخدميها منذ عام 2018، موضحة أن "أبل" كانت تستحوذ على نحو 34% من إجمالي المستمعين للخدمات الصوتية، متوقعة أن تنخفض هذه النسبة هذا العام إلى 23.8%.

وقال بيتر فاهل، أحد محللي الشركة، إنه بوضع "سبوتيفاي" لخدمة البث الصوتي مع المقاطع الموسيقية أصبحت بمثابة متجرا واحدا مناسبا لكل المحتوى الصوتي الرقمي، فيما كانت لم تواكب "أبل" في السنوات الأخيرة، وتيرة الاستثمار والابتكار الخاصة بـ"سبوتيفاي".
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