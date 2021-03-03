توقعات بتخطي عدد المستمعين على «سبوتيفاي» لمنصة «أبل» الموسيقية خلال العام الجاري

توقعت شركة "إي ماركتر" (eMarketer) الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق، أن يتخطى عدد المستمعين لمحتوى منصة "سبوتيفاي" (Spotify) السويدية المتخصصة في تقديم خدمات البث الصوتي والموسيقي، نظيره لمحتوى منصة شركة "أبل" الأمريكية رائدة صناعات الهواتف الذكية.





وتظهر توقعات "إي ماركتر" أن نحو 28.2 مليون شخص سيستخدمون منصة "سبوتيفاي" شهريا هذا العام، في مقابل 28 مليونا سيستخدمون منصة الشركة الأمريكية، مشيرة إلى أن المنصة السويدية ستحقق نموا بنسبة 41.3% هذا العام.





وذكرت "إي ماركتر" أن منصة "أبل" تواصل خسارة عدد مستخدميها منذ عام 2018، موضحة أن "أبل" كانت تستحوذ على نحو 34% من إجمالي المستمعين للخدمات الصوتية، متوقعة أن تنخفض هذه النسبة هذا العام إلى 23.8%.



