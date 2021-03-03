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محافظات

يناقش قضايا مجتمعية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالعرض المسرحي جنة هنا.. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:32 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، العرض المسرحي "جنة هنا"، والذي يعرض على مسرح المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالمستوى الفني للعرض المسرحي، مؤكدًا أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها، والعرض المسرحي" جنة هنا" نجح فى تناول عدد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة.

ونوه المحافظ بأن العرض المسرحى ألقى الضوء على مجموعة من الخبرات الحياتية بهدف تنمية الوعى الجمعى، والعديد من قضايا المرأة المعاصرة.

جدير بالذكر أن عرض جنة هنا يتناول العديد من القضايا التي تواجه الأسرة المصرية فى الوقت الراهن منها غياب الأب ومكانة المرأة بالمجتمع، ختان الإناث، التحرش، تأخر سن الإنجاب والعنوسة وغيرها، بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، الفنان القدير أحمد الشريف، تأليف صفاء البيلي، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، دراما الحركية حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي وإخراج محمد صابر.
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