طارق شوقي : أجهزة الدولة رصدت مجموعات منظمة داخل وخارج مصر مهمتها مهاجمة نظام التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك حسابات على السوشيال ميديا عندما تحرينا عنها؛ وجدناها من خارج مصر، وكانت من "قطر وتركيا وأفغانستان" مهمتها مهاجمة نظام التعليم، وهم أيضًا لا يتحدثون العربية .





وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": أجهزة الدولة الأمنية رصدت مجموعات منظمة داخل وخارج مصر وكان منهم أشخاص من دمياط وكفر الشيخ وسمالوط، مهمتهم عمل تريندات عدائية ويحاولون تخويف الطلاب وأولياء الأمور .



