منع النصب أبرزها .. أشرف شيحة يكشف مزايا إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة

قال أشرف شيحة، عضو غرفة السياحة الدينية، إن بعض السماسرة وأصحاب المكاتب الوهمية كانوا ينصبون على المعتمرين، في تقديم خدمات السفر لأداء مناسك العمرة.





وأضاف أشرف شيحة في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية": "إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة يتماشى مع التحول الرقمي والطفرة التي تحدث في الممكلة العربية السعودية في مجال رقمنة حجوزات أداء مناسك العمرة".





وأكمل أشرف شيحة: " بوابة العمرة الإلكترونية تحفظ حق المواطن في تأدية مناسك العمرة دون تعرضه لأي شكل من أشكال النصب".





ولفت أشرف شيحة إلى أن البوابة الالكترونية تستهدف إحكام الدولة السيطرة على تنظيم عملية حجز المعتمرين لأداء مناسك العمرة، ويكون الحق الأصيل في تقديم الخدمة لشركات السياحة".



