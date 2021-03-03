ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس غير تقليدية.. وعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:34 ص
وعد
وعد
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة الخليجية وعد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
وخطفت وعد، الأنظار، في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود، ونسقت معه بليزر جمع بين اللون الأبيض والأسود واتسم التصميم بأنه غير تقليدي.

اقرأ أيضاً:

وانتعلت بوت طويلاً يصل إلى حدود الركبة باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات المتناسقة مع إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على خصلات شعرها البني المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها بدبي

بفستان لامع .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة عصرية.. وعد تتألق في أحدث ظهور لها

بالألوان المبهجة.. وعد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

الفنكوش.. دواء كورونيل الوهمي لعلاج مرضى كورونا والحقيقة صادمة

هل سماع الأغاني يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

هاني حتحوت يكشف كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. فيديو

قرار سعودي عاجل بشأن السودان

طلع زملكاوي .. رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل جديدة عن سؤال وفاة أشرف بن شرقي

السودان في خطر داهم .. سمير فرج يكشف دور البشير في أزمة سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دخول زوج الملكة في حالة صحية خطيرة.. هاري وميجان في مأزق .. فيديو

إحياء اسم جزيرة آيلاندر بإصدار خاص من جيب رانجلر ورينيجيد

صادم.. شاهد ما حدث لامرأة بعد 9 سنوات من تناول المشروبات الغازية بشكل يومي .. صور