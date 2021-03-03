بملابس غير تقليدية.. وعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة الخليجية وعد ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وخطفت وعد ، الأنظار، في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود، ونسقت معه بليزر جمع بين اللون الأبيض والأسود واتسم التصميم بأنه غير تقليدي.





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وانتعلت بوت طويلاً يصل إلى حدود الركبة باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات المتناسقة مع إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على خصلات شعرها البني المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.



