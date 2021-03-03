طارق الشناوي : يوسف شعبان استطاع أن يكون فارس السينما الأول ببدايات عمله.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إننا فقدنا أعدادًا ضخمة من فنانين وعظماء منذ عام 2019، مؤكدًا أنه يمثل وداعاً كبيراً ، فكان آخرهم الفنان الكبير يوسف شعبان الذي بدأ أعماله في مطلع الستينيات واستطاع أن يكون فارس السينما الأول.





وأضاف الشناوي خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن الفنان الكبير يوسف شعبان محط اهتمام كبار المخرجين رغم اختلاف أفكارهم الخاصة بالعمل لأنهم كانوا يرون فيه حضوراً ضخماً.





وتابع الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنان يوسف شعبان اضطر للتبرؤ من بعض أعماله، على الرغم من النجاح الكبير الذي تحقق بها، منها "حمام الملاطيلي".



