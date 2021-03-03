سهلة وجديدة.. طريقة عمل عجة بالجبنة

عجة بالجبنة من الأكلات الشهية وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار، بأسهل الخطوات، من مطبخ الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا".
مقادير عجة بالجبنة:
للعجة:
ثلاثة أرباع كوب دقيق
ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ملح وفلفل
ثوم بودرة
2 ملعقة زيت
3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
3 ملعقة كبيرة بصل أخضر
- للحشوة:
جبنة شيدر أحمر وأصفر مبشورة
جبنة موتزاريلا
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طريقة تحضير عجة بالجبنة
-تخفق مقادير العجة جيدا بمضرب البيض
-ثم يطهى قرص العجة في طاسة بها قليل من الزيت
-تضاف الجبنة وتغلق العجة على الحشوة وتقدم