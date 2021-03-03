سهلة وجديدة.. طريقة عمل عجة بالجبنة

، من مطبخ الشيف غادة جميل ، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا". عجة بالجبنة من الأكلات الشهية وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار، بأسهل الخطوات





مقادير عجة بالجبنة:





للعجة:





ثلاثة أرباع كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملح وفلفل

ثوم بودرة

2 ملعقة زيت

3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

3 ملعقة كبيرة بصل أخضر





- للحشوة:





جبنة شيدر أحمر وأصفر مبشورة

جبنة موتزاريلا





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طريقة تحضير عجة بالجبنة





-تخفق مقادير العجة جيدا بمضرب البيض

-ثم يطهى قرص العجة في طاسة بها قليل من الزيت

-تضاف الجبنة وتغلق العجة على الحشوة وتقدم



