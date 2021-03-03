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موعد العمل بـ منصة العمرة الإلكترونية .. السياحة والآثار تكشف

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:45 ص
وزير السياحة
وزير السياحة
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هاني حسين
قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن منصة وبوابة العمرة الالكترونية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد التصديق على قانون بوابة العمرة والتصويت عليه من مجلس النواب.

وأضافت سها بهجت في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "ميكنة الخدمات أحد أهم المحاور التي نعمل عليها في الوزارة".

 وتابعت سها بهجت: "المنصة الالكترونية تحكم الرقابة على كل المتعاملين عليها وكل التصرفات التي تحدث على المنصة مراقبة ولا مجال للمخالفات".

وأكملت سها بهجت: "الشركات التي تقوم بالتسجيل على منصة العمرة تكون مرخصة وأسعارها مُعلنة".

ولفتت سها بهجت: "في حال وجود مخالفة يتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين حسب نوع المخالفة".
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