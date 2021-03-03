ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل حصول طفل مصري على أغلى علاج في العالم بسعر 34 مليون جنيه.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:30 ص
الطفل ريان
الطفل ريان
Advertisements
إبراهيم القادري
كشفت الدكتورة ناجية فهمي أستاذ المخ والأعصاب، حالة الطفل "ريان" الذي يعاني من ضمور في العضلات والذى حصل على أعلى علاج في العالم بسعر 34 مليون جنيه.

وقالت ناجية فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر": الطفل تلقي العلاج بمنتهي السهولة ولم تحدث له أي آثار جانبية، مؤكدة أنه جلس معنا بعد تلقي الدواء يوما كاملا مؤكدة خروجه من المستشفى اليوم.

وأوضحت ناجية فهمي، الدواء الذى تلقاه الطفل "ريان" عبارة عن دواء جيني مصنّع ليحل محل الجين المصاب بالطفرة الوراثية، وسيأخذ وقتاً، لأنه سيقوم بتوجيه الخلايا العصبية الحركية للعمل على وظائفها من جديد، ويتم أخذه مرة واحدة في العمر، وستظهر النتيجة بعد 6 أشهر.

وتابعت أن الشركة المنتجة لهذا الدواء صرحت عن شروط يجب توافرها في الأطفال الذين سيتم تلقيهم العلاج وقد تم توافرها في "ريان" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تكلفته 34 مليون جنيه.. طبيب يكشف سر مرض غامض يسبب الوفاة.. شاهد

طفل مصري يحصل على أغلى دواء في العالم بالمستشفى التخصصي بجامعة عين شمس

لا يزيد عمره عن عامين.. القصة الكاملة لعلاج طفل من ضمور العضلات بـ 34 مليون جنيه

بعد حقنه بأغلى دواء في العالم.. والد الرضيع ريان: عيد ميلاده النهاردة

بـ 2.1 مليون دولار .. تفاصيل حصول طفل مصري يعاني من ضمور على أغلى دواء في العالم

سعره 2.1 مليون دولار.. هل يحقق أغلى دواء في العالم الشفاء لـ مؤمن زكريا؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل نرى ملك الموت عند الوفاة؟..الإفتاء تجيب.. فيديو

وادي يحرز الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك المصري

لحضور جنازة شقيقه .. خالد يوسف يعود إلى مصر

وزير التعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

بسبب الزمالك .. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ مصطفى محمد

مش ليلى علوي .. حمدي الوزير يفجر مفاجأة جديدة عن نظرة التحرش الشهيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنرال موتورز تستدعي تاهو ويوكون لاستبدال خزانات الوقود

فاكرينه بقرة.. حصان يتعرض لمعاملات قاسية بسبب مرض نادر .. صور

بعد دخول زوج الملكة في حالة صحية خطيرة.. هاري وميجان في مأزق .. فيديو