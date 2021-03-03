تفاصيل حصول طفل مصري على أغلى علاج في العالم بسعر 34 مليون جنيه.. فيديو

كشفت الدكتورة ناجية فهمي أستاذ المخ والأعصاب، حالة الطفل "ريان" الذي يعاني من ضمور في العضلات والذى حصل على أعلى علاج في العالم بسعر 34 مليون جنيه.
وقالت ناجية فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر": الطفل تلقي العلاج بمنتهي السهولة ولم تحدث له أي آثار جانبية، مؤكدة أنه جلس معنا بعد تلقي الدواء يوما كاملا مؤكدة خروجه من المستشفى اليوم.
وأوضحت ناجية فهمي، الدواء الذى تلقاه الطفل "ريان" عبارة عن دواء جيني مصنّع ليحل محل الجين المصاب بالطفرة الوراثية، وسيأخذ وقتاً، لأنه سيقوم بتوجيه الخلايا العصبية الحركية للعمل على وظائفها من جديد، ويتم أخذه مرة واحدة في العمر، وستظهر النتيجة بعد 6 أشهر.
وتابعت أن الشركة المنتجة لهذا الدواء صرحت عن شروط يجب توافرها في الأطفال الذين سيتم تلقيهم العلاج وقد تم توافرها في "ريان" .