تفاصيل حصول طفل مصري على أغلى علاج في العالم بسعر 34 مليون جنيه.. فيديو

كشفت الدكتورة ناجية فهمي أستاذ المخ والأعصاب، حالة الطفل "ريان" الذي يعاني من ضمور في العضلات والذى حصل على أعلى علاج في العالم بسعر 34 مليون جنيه. أستاذوالأعصاب،





وقالت ناجية فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إ م بي سي مصر": الطفل تلقي العلاج بمنتهي السهولة ولم تحدث له أي آ ثار جانبية، مؤكدة أنه جلس معنا بعد تلقي الدواء يوما كاملا مؤكدة خروجه من المستشفى اليوم.





، الدواء الذى تلقاه الطفل "ريان" عبارة عن دواء جيني مصنّع ليحل محل الجين المصاب بالطفرة الوراثية، وسيأخذ وقتاً، لأنه سيقوم بتوجيه الخلايا العصبية الحركية للعمل على وظائفها من جديد ، ويتم أخذه مرة واحدة في العمر ، وستظهر النتيجة بعد 6 أشهر. وأوضحت ناجية فهمي تلقاهلأنهبتوجيه



