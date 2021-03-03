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توك شو

رشوان توفيق : زوجتي كانت تدبر كل شيء بالمنزل.. وارتباطنا استمر 62 عاماً .. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:27 ص
الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق
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محمود محسن
قال الفنان رشوان توفيق، إن زواجي استمر مع زوجتي الراحلة 62 عامًا، ولم أخنها ولا مرة، أو أنظر إلى أخرى غيرها، وعندما كنا نختلف؛ أخرج إلى مسجد السلطان أبو العلا، واقرأ قرآن وأعود وكأن شيئا لم يكن.

وأضاف "توفيق" خلال لقاء له لبرنامج "اتس شو تايم" عبر فضائية سي بي سي أن زوجته هي من كانت تدبر كل شيء بالمنزل، مشيرًا إلى أنني لم أكن أعرف شيئاً عن المنزل فهي كانت مسئولة بشكل كامل.

وتابع الفنان رشوان توفيق أنني أعشق التمثيل ووهبت حياتي له مؤكدا أن أول عمل قمت بأدائه عام 1947 وقدّمت شخصية عمر بن الخطاب، وهو يتفقد حال الرعية.

وأشار "توفيق" إلى أنني رأيت رؤيا بأن نجلي توفيق سيموت"، مؤكدا أنه كان عليّ الاستعداد نفسيا، وكنت أراقبه طوال تحركه أمامي حتى أصيب بالجلطة.
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