كل سنة وأنا بحبك.. يوسف الشريف يهنئ زوجته بعيد ميلادها

وجه الفنان يوسف الشريف رسالة لزوجته المؤلفة والسيناريست إنجي علاء بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء الثالث من مارس.





ونشر يوسف صورة تجمعه بـ إنجي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر وعلق قائلا: "‏كل سنة وانتِ طيبة يا أحلى زوجة في الدنيا❤️كل سنة وأنا بحبك❤️كل سنة وأنا فخور بيكي❤️🎂🎉🎊🎂🎉🎊🎂🎉🎊🎂🎉🎊😘😘 ‎".







وأكدت إنجي على اقترابها من الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.





المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.





