بنسرح غلط.. صدمة بعد اكتشاف الطريقة الصحيحة لتمشيط الشعر بالفرشاة.. سرعة وسهولة.. صور





من خلال الإمساك بفرشاة الشعر بشكل مختلف عما نعرفه، يصبح من السهل عليك عزيزتي المرأة تمشيط شعرك بسهولة والتخلص من التشابك بأسرع ما يمكن.





نشرت إحدى مستخدمات تطييق TikTok واسمها ليكس، وفقًا لملفها الشخصي، تقول: "ها هم يخبروننا أننا نمشط شعرنا بشكل خاطئ طوال هذا العمر".





أمسكت بفرشاة شعرها أفقيًا، وأوضحت كيف يقوم الناس عادةً بتمريرها من خلال شعرهم بالمقبض في يدهم موازٍ للأرض، وقالت: "الجميع يحملها هكذا، لكن إليك الطريقة الصحيحة".





ثم وجهت الفرشاة إلى عدسة الكاميرا، وكشفت كيف أن الشعيرات لا تستقر في صفوف مستقيمة أفقيًا، مما يعقد العملية.





قلبت ليكس الفرشاة لتكون متعامدة (بالطول) - مع توجيه المقبض نحو الأرض - وكشف أن الشعيرات هكذا تظهر في صفوف مستقيمة مما يفك من التشابك ويجعل الأمر أكثر سهولة.

تعرضت النساء لصدمة كبرى بعد مقطع فيديو مثير، يكشف عن الطريقة الصحيحة لتمشيط الشعر بالفرشاة، بعد عمر كامل من التمشيط الخاطئ، فالحيلة البسيطة تجعل فك التشابك أسهل بكثير.