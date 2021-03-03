وزير التعليم يكشف تفاصيل مشكلة السيستم : لن تؤثر على امتحانات الثانوية العامة

طارق شوقي وزير التربية والتعليم :

























صرح وزير التربية والتعليم اليوم بالعديد من التصريحات المهمة التي تخص طلاب الثانوية العامة والصف الأول والثاني الثانوي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر " نعرض لكم أبرز تصريحاته :





قال الدكتور طارق شوقي، إن هناك حسابات على السوشيال ميديا عندما تحرينا عنها؛ وجدناها من خارج مصر، وكانت من "قطر وتركيا وأفغانستان" مهمتها مهاجمة نظام التعليم، وهم أيضًا لا يتحدثون العربية .





وأضاف وزير التربية والتعليم أن أولياء الأمور والطلاب لديهم تخوف من الأمور المتعلقة بالصف الأول والثاني الثانوي على خلفية تطبيقه علي الثانوية العامة وهذا لن يحدث نهائيا لان امتحانات الثانوية العامة سيكون لها وضع خاص.





أوضح طارق شوقي أن مشكلة السيستم أثناء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي حدثت يوم السبت الماضي فقط، مؤكدا أن امتحانات المرحلتين 11 يومًا وليس يومًا واحدًا.





تابع وزير التربية والتعليم أمس، الثلاثاء، أن طلاب الصف السادس الابتدائي أدوا امتحانات تحدث لأول مرة في مصر، وهو "الامتحان المجمع" في ورقة واحدة، ولم تصل إلينا شكاوى أو ملاحظات بسبب الامتحان حتى الآن.



