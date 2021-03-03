ستتوفر من خلال خط ساخن ومنصة إلكترونية.. وزيرة التضامن تكشف دعم الدولة للصيادين وخدمة الإسعاف الاجتماعي

ننفذ إجراءات حماية اجتماعية لتحسين معيشة الصيادين

وزيرة التضامن توضح جهود الدولة لدعم وحماية الصيادين

ما خدمات الإسعاف الاجتماعي وكيفية التواصل الكترونيا والخط الساخن؟.. وزيرة التضامن تجيب





كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة لدعم وحماية الصيادين.





وقالت "القباج"، إنه تم اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة للصيادين.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية من تحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمة الصحية.





وتابعت الوزيرة، أننا نعمل على أسرة الصيادين وليس الشخص الذي يعمل فقط بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستدركة أنه: "توفير ملابس صيد وتأمين صحي واجتماعي".





وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تتخذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة للصيادين، مشيرة إلى أن الدولة تقدم جهودا لدعم وحماية الصيادين.





وأضافت القباج، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يوجه بتحسين مستوى معيشة الصيادين.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمة الصحية.





وكشفت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، تفاصيل خدمة الإسعاف الاجتماعي، مؤكدة أن له رقم خط ساخن ومنصة الكترونية للتواصل أسرع مع الخدمة.





وقالت القباج، إنه تم إطلاق مبادرة لتقديم الدعم الطارئ تحت مسمى الإسعاف الاجتماعي.





وأضافت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن الإسعاف الاجتماعي يهدف إلى رعاية المواطنين ممن يعانون من ظروف صعبة مركبة، مستدركة أن خدمات التضامن الاجتماعي ستتوفر من خلال خط ساخن ومنصة الكترونية.