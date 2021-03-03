أخبار التوك شو| طارق شوقي يكشف جنسيات مهاجمي نظام التعليم في مصر.. مفاجأة عن نظرة التحرش الشهيرة لـ حمدي الوزير

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

وزير التعليم يكشف تفاصيل مشكلة السيستم : لن تؤثر على امتحانات الثانوية العامة صرح وزير التربية والتعليم اليوم بالعديد من التصريحات المهمة التي تخص طلاب الثانوية العامة والصف الأول والثاني الثانوي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر " نعرض لكم أبرز تصريحاته :

قال الدكتور طارق شوقي، إن هناك حسابات على السوشيال ميديا عندما تحرينا عنها؛ وجدناها من خارج مصر، وكانت من "قطر وتركيا وأفغانستان" مهمتها مهاجمة نظام التعليم، وهم أيضًا لا يتحدثون العربية .

مش ليلى علوي .. حمدي الوزير يفجر مفاجأة جديدة عن نظرة التحرش الشهيرة قال الفنان حمدى الوزير، إن عمله بعيد عن الفن، فهو فى الأصل مهندس، و"رجل صعلوك بالمعنى الفلسفي وهو المشغول بالمعرفة" وهو من محافظة بورسعيد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنه من عائلة فنية، منها حسن الوزير من أفضل مخرجي المسرح، وعبده الوزير من الفنانين الكبار ولكنه يجلس بدون عمل فنى حاليًا.

وعلق على الصورة المنتشرة له بخصوص التحرش، والتى كانت فى فيلم قبضة الهلالى، وقال إنه كان ينظر لـ الفنان يوسف منصور، وكانت النظرة نظرة تهديد.

وأشار إلى أن المخرج طلب منه أن ينظر نظرة تهديد لـ يوسف منصور، ولم ينظر لـ ليلي علوى نهائيًا، وأنها كانت بعيدة.

وأوضح أنه أخرج لسانه فى المشهد حتى لا يقوم المخرج بإعادة المشهد، ودخوله فى حالة ضحك بعد نظرة الفنان يوسف منصور.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقات المصرية السودانية قوية، وسوف تكون هناك زيارة قريبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيقة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر للعلاقات مع السودان؛ موضحا أن إثيوبيا يجب أن تلتزم بالوصول إلى الاتفاق القانوني الذي يضمن الحقوق المائية لمصر والسودان.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقات المصرية قوية واتجاهاتها متطابقة خاصة فى ملف سد النهضة الإثيوبي؛ موضحا أن هناك تحدا كبيرا يواجه مصر والسودان .





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن العلاقات المصرية السودانية قوية، وسوف تكون هناك زيارة قريبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم كله يعرف خطورة ما تفعله إثيوبيا من الإصرار على بناء سد النهضة من دون الوصول إلى اتفاق عادل؛ موضحا أن حوالي 140 مليون نسمة معرضون للخطر بسبب السد.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إثيوبيا لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعت عليه في عام 2015؛ مشيرا إلي أن وزيرة الخارجية السودانية أكدت تعرض 20 مليون سوداني للخطر بسبب السد.





قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأمن السوداني المصري واحد، موضحا أن لقاء رئيس الأركان المصري والسوداني يؤكد أن الأمن القومي المصري يتطابق مع السودان وأمن مصر يبدأ من عمق السودان.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إن مصر شهدت تدريبات مشتركة مع السودان خلال الفترة الماضية؛ وسوف يتم التعاون في مجال المخابرات في الفترة القادمة.





كشفت الدكتورة ناجية علي، مدير وحدة أمراض الأعصاب بطب عين شمس، إمكانية حصول مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، على دواء علاج ضمور العضلات الأغلى في العالم الذي يصل سعره لـ 2.1 مليون دولار.





وقالت "علي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مرض مؤمن زكريا يعد إصابة في الخلايا العصبية في الحبل الشوكي ولكن أسباب إصابة مؤمن زكريا متخلفة عن أسباب الإصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي.





قال الإعلامي أحمد موسى، ان البرنامج يتابع يوميا ما يحدث في الشارع لتوصيل الصورة كاملة للمسئولين؛ موضحا أن هذا هو الدور المنوط بالقناة والبرنامج .





وأكد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «صدى البلد» ان مرسل صدى البلد شمس العربي ذهب الي احدي المدارس بالقليوبية ليغطي الامتحانات و تم اعتراضه في مدرسة بهتيم .





وقال موسى،: « الزميل شمس بدأ بالحديث مع طلاب المدرس ولكن تفاجأ بالاعتداء عليه من شخص يدعي أنه مسئول عن الامن في المدرسة».





كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن ما يفعله الإخوان بقيادة أيمن نور من السيطرة على الارهابي الهارب محمد علي؛ حيث أنشأوا صفحة على السوشيال ميديا ويتحدثون باسمه .





وعرض موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مقطع صوتي للإرهابي الهارب محمد علي وهو يعترف بالتعاون مع ايمن نور لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وردد موسى: « تم استخدام الولد الحرامي محمد علي، ونشر الفوضى عبر صفحته الشخصية».





كشفت الفنانة صفاء مغربي، تفاصيل أزمة ترحيلها من كندا بسبب عدم اعتراف كندا بشخصيتها، قائلة إن قرار ترحيلها من كندا تم إيقافه بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إثبات شخصيتها وتقديم ما يثبت ذلك.





وأضافت صفاء مغربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:"أشكر أشرف زكي نقيب ال









قالت سوزان محمد قنديل ربة منزل والتي تبرعت "بالحلق" لدعم فرجاني ساسي انني زملكاوية منذ أن كان عمري 6 سنوات مؤكدا أن والدي هو من جعلني أعشق الزمالك عندما كان يتحدث عن لاعبين عظماء مثل حسن شحاتة وعيرهم.





وأضافت قنديل خلال لقاء لها لبرنامج صبايا الخير عبر فضائية النهار أنني "قلعت الحلق عشان ادعم فرجاني ساسي" مشيرا إلى ان نجم الزمالك أعطى مهلة أسبوع للإدارة لتعديل عقده.





قال عصام عجاج المحامي بالنقض، إنه تم تمكين المرأة حتى أصبحنا أن الرجال أمامهم 20 عاما حتى يتساووا بالمرأة، لافتا إلى أن الزوجة وتد الخيمة .





وتابع خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن هناك نية متعمدة لخراب الأسرة المصرية





وأشار عصام عجاج المحامي بالنقض، إلى أن 87% من حالات الطلاق سببها الخلع، مضيفًا «اللي بيرزع الباب وهو خارج بيتخلع».





أجبر الإعلامي أحمد موسى ضيفه المحامي عصام عجاج على الاعتذار على الهواء بعد وصفه من تتأخر بالزواج بالعانس.









وقال المحامي على الهواء، خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أعتذر لكل من أصابه أذى من سماع هذا اللفظ .. نساء مصر اخواتي وبناتي وأمهاتي ولا يمكن ان يسيء إليهم».









وكان عصام عجاج المحامي بالنقض، قال إنه تم تمكين المرأة حتى أصبحنا أن الرجال أمامهم 20 عاما حتى يتساووا بالمرأة، لافتا إلى أن الزوجة وتد الخيمة.



