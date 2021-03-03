وزير قطاع الأعمال : إنتاج سيارة نصر الكهربائية 2022 .. وقرار تصفية الحديد والصلب ضروري

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال:

إنتاج سيارة نصر الكهربائية في الربع الأول من 2022

قرار تصفية الحديد والصلب مؤلم لكنه ضروري

مشروع تطوير للغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه





قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقًا على قرار تصفية شركة الحديد والصلب، إنه قبل اتخاذ القرار تم أخذ الرأي العام في الحسبان وكان هناك ترّوٍ فيه، كما تم طرق كافة الأبواب للتوصل إلى حلول لعدم تصفية الشركة ولكنها فشلت.





وأضاف هشام توفيق في حواره على قناة "الحدث اليوم": "تمت دعوة استشاري لإصدار تقييم حول الشركة في محاولة لإحيائها ولكن هذا الأمر لم ينجح، كما تم طرح الشركة كفرصة استثمارية للمتخصصين في الصناعة لضخ أموال في الشركة ولكن كافة الطرق للإنقاذ لم تصل إلى حل".





وتابع هشام توفيق: "لم يكن أمامنا سوى اتخاذ قرار الإغلاق، وهو قرار مؤلم لكنه كان أمرًا ضرورياً".





وأكمل هشام توفيق: "عملنا على توفير أموال التعويضات للعاملين في الشركة وهذا ما تم إنجازه بالفعل، وحان الوقت لاتخاذ قرار التصفية وأي تأخير فيه لم يكن مجديًا.





وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه كان عضوًا في جمعية شباب رجال الأعمال المصريين وفي عام 1995 تم البدء في عقد مؤتمرات اقتصادية عامة ثم تنظيم مؤتمر حول أهمية صناعة الغزل والنسيج والقطن في مصر.





وأضاف هشام توفيق أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر أهم صناعة لارتباطها بالزراعة وصناعة الملابس الجاهزة والتجارة و تابع: "صناعة الغزل والنسيج مهمة للتصدير والتجارة الخارجية، ومع تولي مسؤولية الوزارة وجدت استشارياً قام بتصميم دراسة كاملة حول شركة الغزل والنسيج لتطوير الغزل والنسيج".





وأكمل هشام توفيق: "الرئيس السيسي وجه بتطوير الغزل والنسيج وتوفير التمويل المطلوب للتطوير وبدأنا من 2019 لتطوير شركة الغزل والنسيج".





ولفت هشام توفيق: "نعمل على الانتهاء من مشروع تطوير الغزل والنسيج سواء من تدريب العمالة وتغيير الإدارات ودمج الشركات ووجود إدارة مركزية للتسويق، وتكلفة المشروع 21 مليار جنيه ومن المتوقع أن يبدأ عمل مصنع تلو الآخر في الغزل والنسيج في النصف الثاني من عام 2022.





وفي سياق آخر، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن استهلاك مصر من السيارات بالنسبة إلى عدد المواطنين ليس كبيرا، ومصر تستهلك 200 ألف سيارة جديدة كل عام، ومنها 150 ألف سيارة مستوردة من الخارج بمختلف الأنواع، والباقي يتم تجميعه.





وأضاف هشام توفيق، "شركة النصر للسيارات أنشئت عام 1960 وأنتجت 384 ألف سيارة على مدار 50 عاما وتوقفت عن العمل في 2009".





وتابع هشام توفيق "في عام 2016 عادت شركة النصر من التصفية، ثم وجدنا تغييرا في صناعة السيارات حول العالم ودخول السيارات الكهربائية في السوق العالمي" مضيفا: "قررنا الاتجاه نحو المستقبل لإنتاج السيارة الكهربائية ونعمل على إنشاء مصنع قادر على تصنيع السيارات الكهربائية"، موضحاً "تم التنسيق مع شركة صينية كبرى لديها سيارة كهربائية تم تجربتها عالميا وتم توقيع مذكرة تفاهم معهم لإنتاج سيارة نصر الكهربائية".





وأكد هشام توفيق "سننتج سيارات نصر الكهربائية في الربع الأول من عام 2022".





وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في مصر تنتج حوالي 13 % من الأدوية المتواجدة في السوق وباقي الأدوية تنتجها شركات القطاع الخاص.





وأضاف توفيق: "من المتعارف عليه أن الشركات التابعة لنا تنتج الادوية الشعبية رخيصة الثمن، وهناك تعاون مع وزارة الصحة لتحويل خسارة شركات الدواء التابعة لنا إلى أرباح، وحققت شركات الدواء أرباحًا تقدر بـ 760 مليون جنيه".





وتابع هشام توفيق: "هناك مشروع لـ صيانة مصانع انتاج الدواء التابعة لقطاع الأعمال، وتم رصد 1.7 مليار جنيه لتمويل عملية الإحلال والتطوير والصيانة للاستمرار في الإنتاج".



