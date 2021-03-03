دراسة : 40% من طلاب الجامعات مدمنون لهواتفهم الذكية

توصلت دراسة حديثة أن نسبة 40% من طلاب الجماعات مدمنين بالهواتف الذكية بشكل لا يصدق، جاء ذلك على يد باحثين من قبل جامعة لندن، بعد ما تيقنوا من درجة هوسهم بالهواتف.





جرت الدراسة على حوالى 1043 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا، من خلال ملء استبيان أسئلة شخصية عبر الإنترنت على مدار فترة تبلغ 40 يومًا، و من ثم تخضع الإجابات لتقييم.





و كشفت الدراسة أن إدمان الهواتف الذكية جاء من خلال النظر و التحديق في شاشات الهواتف الذكية بالساعات، خاصةً فى فترات الليل، الأمر الذى يسبب الأرق و يمنع الكثيرين من النوم بصورة طبيعية، وهو الأمر الذى بحاجة للتحسين و التغلب عليه.





جاءت نسب الإدمان ضخمة، حيث بلغت 35.7% للشباب و 40% للفتيات، حيث جرت الدراسة بشكل عشوائى لشرائح عمرية من 21 إلى 26 عام، و تباينت النسب بشكل أقل تدريجيًا كلما زاد العمر.





وفسر الخبراء تضخم الأزمة بسبب جائحة كورونا التى جعلت الالتصاق بالهاتف الذكي عنصرًا أساسيًا ضمن يوميات أى شخص، وبالتالى عدم الاستغناء عن الهاتف الذكي نهائيًا.



