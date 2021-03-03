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رياضة

بعد غياب 33 يوماً.. مايكون يعود إلى الرياض للمشاركة مع النصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن مايكون بيريرا، مدافع فريق النصر السعودي سيصل اليوم إلى الرياض، وذلك بعد أن قضى 14 يومًا في الحجر الصحي في البحرين.

وغاب "مايكون" عن تدريبات منذ 26 من يناير الماضي، بعد نهاية مباراة الاتحاد، وقبل مباراة كأس السوبر أمام الهلال بأربعة أيام، حيث فاجأ إدارة ناديه بطلب فسخ عقده بسبب عدم تسلمه لرواتب ثلاثة أشهر، وغادر إلى بلاده البرازيل، قبل أن يتراجع عن قراره.

واستغل مايكون وجوده في البحرين بهدف رفع معدله اللياقي، حيث شارك في تدريبات الرفاع البحريني لتجهيزه لما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري.
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