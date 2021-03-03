شاهد.. أول تليفزيون ذكي قابل للطي في العالم بسعر 6 ملايين جنيه

أيضاً، تطورًا كبيرًا في الوقت الحالي، حيث تعمل شركة C Seed، ومقرها فيينا بالنمسا، على تطوير الأجهزة السمعية والبصرية الفاخرة منذ عام 2009، ومن أحدث منتجاتها هو تليفزيون M1 MicroLED. على غرار التطور التكنولوجي الذي تشهده الهواتف الذكية؛ تشهد شاشات التلفاز الذكية





وبحسب ما ذكره موقع "cepro"، تصف شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الأوروبية، أحدث منتجاتها، وهي عبارة عن حزمة فنية من تكنولوجيا وتصميم لتليفزيون مُتطور، يمكن طيه، وإخفاؤه في الأرض عندما لا يكون قيد الاستخدام.





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وقالت شركة C Seed، إن تلفاز MicroLED ، يأتي بشاشة بقياس 165 بوصة، يعمل بدقة 4K UltraHD ويتوافق مع تقنية HDR، ووفقًا للشركة، فإن جهاز التلفاز القابل للطي M1، يتميز بإطار يخفي بشكل غير مرئي نظام مكبرات صوت متكامل.





ويتضمن التصميم الصناعي البسيط لتلفاز M1، أغلفة تسمح للمتكاملين المحترفين بتثبيت التلفزيون في مجموعة من البيئات، وبضغطة زر واحدة، يرتفع عمود المشكل آليا من الأرض في غضون ثوان، ليكشف عن شاشة MicroLED ضخمة، مثبتة بقاعدة مصنوعة من الألومنيوم.





وفقًا للشركة المصنعة C Seed، فإن تصميم جهاز M1، يتخذ مسارًا مختلفًا تمامًا مع تصميم ثوري يمثل تطورًا كبيرًا عن أجهزة التلفاز المتاحة حاليًا، مما يوفر للمستخدمين تجربة ترفيهية غامرة، ومن المقرر أن يصل الجهاز الثوري الجديد إلى الأسواق خلال الربع الثالث من هذا العام، مقابل سعر 400 ألف دولار (أي ما يعادل 6 ملايين و270 ألف جنيه مصري).