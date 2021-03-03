أخبار التكنولوجيا | بيل جيتس لا يفضل هواتف آيفون.. وتدشين أول تليفزيون ذكي قابل للطي في العالم





أعلنت شركة "إل جي إنوتك" (LG Innotek) الكورية الجنوبية، المطورة لمكونات الاتصالات اللاسلكية، اليوم الثلاثاء، عن تطويرها جيلا جديدا من وحدات الاتصال بشبكات "واي فاي" اللاسلكية ذات التردد الراديوي المتقدم، والتي تعد الأسرع من نوعها في العالم، المخصصة للاستخدام داخل المركبات.