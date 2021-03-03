أخبار التكنولوجيا | بيل جيتس لا يفضل هواتف آيفون.. وتدشين أول تليفزيون ذكي قابل للطي في العالم

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تسريبات مصورة تظهر لأول مرة شكل وتصميم هواتف OPPO Find X3 ، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها يوم 11 مارس القادم فى أوروبا، والتى ستكون عبارة عن 4 هواتف ذكية ، وهى Find X3 و Find X3 Pro و Find X3 Neo و Find X3 Lite .
كثيرا ما يثير رجل الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت عملاق البرمجيات، بيل جيتس Bill Gates ، الجدل بتصريحاته التى أصبحت كثيرة نوعا ما فى الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا، ولكن هذه المرة أثار جيتس الجدل بسبب تصريحاته عن هواتف أندرويد .
أعلنت شركة "إل جي إنوتك" (LG Innotek) الكورية الجنوبية، المطورة لمكونات الاتصالات اللاسلكية، اليوم الثلاثاء، عن تطويرها جيلا جديدا من وحدات الاتصال بشبكات "واي فاي" اللاسلكية ذات التردد الراديوي المتقدم، والتي تعد الأسرع من نوعها في العالم، المخصصة للاستخدام داخل المركبات.
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، أنها سوف تطلق خاصية جديدة في وقت لاحق من العام الجاري، لمشاركة المعلومات في منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams).
أعلن نائب رئيس شركة شاومى الصينية، Manu Kumar Jain ، أن هواتف Redmi Note 10 التى يتم إصدارها تحت علامة ريدمى والمقر إطلاقها رسميا يوم 4 مارس المقبل، ستأتى بجودة فائقة فى الشاشة.
توصلت دراسة حديثة أن نسبة 40% من طلاب الجماعات مدمنين بالهواتف الذكية بشكل لا يصدق، جاء ذلك على يد باحثين من قبل جامعة لندن، بعد ما تيقنوا من درجة هوسهم بالهواتف.
حقق هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة عالميًا سمعة طيبة منذ طرحته علامة آبل الأمريكية، لما يقدمه من أداء مميز مع تصميم مبهر، و يعيبه فقط سعره المرتفع كعادة منتجات آبل، و من بين إصداراته المميزة آيفون 8، حيث تستطيع اقتناء نسخة منه بأقل سعر ممكن.
على غرار التطور التكنولوجي الذي تشهده الهواتف الذكية؛ تشهد شاشات التلفاز الذكية أيضا، تطورا كبيرا في الوقت الحالي، حيث تعمل شركة C Seed، ومقرها فيينا بالنمسا، على تطوير الأجهزة السمعية والبصرية الفاخرة منذ عام 2009، ومن أحدث منتجاتها هو تلفزيون M1 MicroLED.