يحدث اليوم .. الزمالك يسافر لمواجهة الترجي.. واجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق، 3 من مارس 2021، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:



القاهرة.. يعقد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، اجتماعا ثلاثيا لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية وسبل إعادة إحياء مسار المفاوضات؛ وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





القاهرة.. يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماع الدورة العادية (155)، لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة "حضوريا"، بمشاركة الأمين العام أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالجامعة.





القاهرة.. تُسير شركة (مصر للطيران) 42 رحلة جوية بمعدل 28 رحلة خارجية و10 رحلات داخلية و4 رحلات شحن جوي؛ لنقل 3337 راكبا لوجهات مختلفة.





القاهرة.. تغادر بعثة نادي الزمالك (عقب أداء مرانها الأخير) إلى تونس لملاقاة فريق الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.



