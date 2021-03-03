ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد العقوبات.. روسيا تحسم الجدل حول شرائها أسلحة من الولايات المتحدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:13 ص
المعارض الروسي
المعارض الروسي
Advertisements
أ ش أ
 أعلن المكتب الصحفي للدائرة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أن الولايات المتحدة لا تورد أي أسلحة إلى روسيا، ولا توجد خطط لمثل هذا.

جاء ذلك على خلفية إدراج الولايات المتحدة، روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، مع بعض الاستثناءات في القطاع الفضائي. 

وذكر المكتب -في بيان اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية-: "أن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي أُعلنت أمس ضد بلدنا تثير الحيرة كونها في هذه الحالة بالذات تتعلق بتوريد الأسلحة، حيث لا يوجد توريد أي أسلحة من الولايات المتحدة إلى روسيا، وبالطبع لا يخطط لمثل هذا الأمر".

وأضاف البيان: "للدقة التاريخية، آخر مرة تم فيها توريد تقنيات عسكرية أو أخرى إلى بلدنا من الولايات المتحدة جرت خلال الحرب الوطنية العظمى بموجب مرسوم الإعارة والتأجير الأمريكي في سنوات الحرب، والتي أعلن عن نهايتها في 21 أغسطس 1945 من قبل الرئيس ترومان". 

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا عن فرض عقوبات على موسكو على خلفية إصدار المحكمة الروسية حكما بالسجن على المعارض أليكسي نافالني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها