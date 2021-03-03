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فن

على العود.. هذا ما حققه ماجد المهندس بالنسخة الجديدة لـ يكفي غياب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:44 ص
ماجد المهندس
ماجد المهندس
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أحمد إبراهيم
حصد الفنان ماجد المهندس 200 ألف مشاهدة بعد يومين، من طرح نسخة جديدة لأغنيته «يكفي غياب» -على العود- عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على موقع الفيديوهات يوتيوب. 


أغنية «يكفي غياب» -على العود- لـ ماجد المهندس، من كلمات: الأمير سعود بن عبد الله، ألحان: الموسيقار د. طلال، عود: صادق جعفر، وكلمات الأغنية:


ايه يكفي غياب.. ما تعبت من السهر وحدك
ما بقى فيني وصال وماعزفته.. كل مرة.. لضي وعدك
انا تعبت في غيابك.. اهدني مرة وصالك ونتقابل
شفني طحت من الغياب وقلبي ذابل.. ايه ازعل بس تعال وانا قابل
قلنا يكفي غياب.. قلنا يكفي غياب

الأماني.. صعبة بدونك.. والثواني.. كلها عيونك
وانته احكم ياحبيبي فالمحبة وانا راضي
ايه راضي وانته حتى كون خصم وكون قاضي
يا بعد روح الأماني.. صير لو مرة مكاني
ياللي شايف ظلم.. بس راضي ومتغاضي

وش يصير ان جيت ورضانا تبسم
وصارت الدنيا مراجيح واغاني
وصير لعيوني وعد.. وانسى اي شي ثاني
وخلني شمس لمغيبك.. ايه اوجعني واطيبك
ياللي انت اللي احبه.. وانا فعيونك حبيبك
قلنا يكفي غياب.. قلنا يكفي غياب 


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