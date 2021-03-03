أخبار الفن| خالد يوسف يعود لمصر.. سرقة شقيقة روبي.. إصابة ابن ماجد المصري بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:





أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، موعد صلاة الجنازة على والدتها التي وافتها المنية قبل قليل، حيث ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة.



أعلن المخرج السينمائي خالد يوسف، عودته لمصر، لحضور جنازة شقيقه الذي توفي، مساء أمس الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.





أعلن الإعلامي أسامة منير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتذاره عن تقديم حلقة برنامجه «أنا والنجوم وهواك» الأخيرة بسبب خضوعه للحجر المنزلي.





رثا الدكتور شيرين حسين، زوج الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، زوجته، بكلمات حزينة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «هجمة مرتدة» البوستر الرسمي للمسلسل المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، وظهر على البوستر بطلا العمل «أحمد عز وهند صبري» منفردين.





أعلنت الممثلة الشابة مريهان مجدي -الشهيرة بـ كوكي، وشقيقة الفنانة روبي- عن سرقة سيارتها، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: «عربيتي اتسرقت».





أعلن آدم -ابن الفنان ماجد المصري- عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابه بتطبيق إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المخالطين به بإجراء مسحة طبية.



