طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس استعدادا لأداء امتحاني الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا

يتوافد الآن طلاب الصف الأول الثانوي على جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، استعدادا لأداء امتحاني الرياضيات و اللغة الأجنبية الثانية.





حيث يقف الطلاب مصطفين في طابور منظم أمام المدارس، للمرور بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ، فيخضعون في هذا الطابور للكشف الحراري والتعقيم، ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي.





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وتلتزم جميع المدارس الثانوية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.





وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا لاداء امتحان الرياضيات ، ثم يدخل الطلاب من 11:30 صباحا لـ 12:15 ظهرا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية.





أما طلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 لـ 1:15 ظهرا .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .





واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب السبت الماضي .





وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.





وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة