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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم 3\3\2021.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:33 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دى إم سى"، تقريرًا مفصلا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3- 3- 2021، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

و نشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 10 والعظمى  18

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17
 
مطروح الصغرى 12 والعظمى 16
 
بورسعيد  الصغرى 12 والعظمى 18
  
دمياط الصغرى 12 العظمى 17
  
الاسماعيلية  الصغرى 10 والعظمى 18
 
السويس الصغرى 13 والعظمى 19
 
العريش الصغرى 10 العظمى 19
 
رفح الصغرى 18 والعظمى 09
 
طابا الصغرى 11 والعظمى 20
 
شرم الشيخ  الصغرى 14 والعظمى 23
 
الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
 
اسيوط الصغرى 09 والعظمى 20
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