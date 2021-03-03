أفغانستان: إطلاق سراح 34 من أفراد قوات الأمن والمدنيين من سجن تابع لطالبان

أفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأنه تم إطلاق سراح 34 من أفراد قوات الأمن الأفغانية والمدنيين من سجن تابع لحركة "طالبان"، وذلك في عملية قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم "هيرات" الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - أن العملية تم تنفيذها في منطقة "أدراسكان" وقتل فيها ستة من عناصر "طالبان" كما تم مصادرة أسلحتهم والذخيرة التي كانت بحوزتهم.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق سراح عدد من قوات الجيش ورجال الشرطة بالإضافة إلى عدد من أفراد القوات الجوية الأفغانية ومجموعة من عمال أحد المشروعات وموظفين حكوميين وأحد أفراد قوة الانتفاضة العامة من السجن.

بدوره، قال حاكم إقليم "هيرات" وحيد قتالي إن العملية بدأت في حوالي الساعة 11 مساء أمس (الثلاثاء) في قرية "كاروتشا" في منطقة "أدراسكان" واستمرت حتى فجر اليوم الأربعاء.مضيفا أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الأمن أثناء العملية.

من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.



