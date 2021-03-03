الأهلي يعود للتدريب اليوم استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

يستأنف فريق الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، في الثالثة عصرا استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم6 مارس الجاري.





وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، الثلاثاء في إطار البرنامج التدريبي؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.





يذكر أن الأهلي فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة ١٤ من مباريات الدوري الممتاز.