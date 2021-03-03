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أخبار العالم

إعلان غير متوقع للصحة العالمية ..دولة مثيرة للجدل تحصل على لقاحات كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:43 ص
مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية
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محمد علي
قررت منظمة الصحة العالمية التوجه نحو كوريا الشمالية وتسليمها كميات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، لتطعيم السكان لديها، في ضوء مبادرة دولية تهدف إلى تطعيم سكان العالم بشكل متوزان بين كل الدول مهما كانت النظم الحاكمة في هذه الدول، حتى في دولة مثل كورويا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



قالت المنظمة الدولية إنها عبر  برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات ضد الفيروس تقرر تسليم 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى كوريا الشمالية بحلول مايو المقبل.



وذكرت المنظمة أنه عبر برنامجها تخطط لتسليم الجرعات ما بين فبراير ومايو من هذا العام، حيث ستتلقى كوريا الشمالية لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" المنتج من قبل الشركة الهندية "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا".

ولقاح أكسفورد ، لقاح ضد الفيروس أثبت فعالية كبيرة ويأخذ من خلال جرعتين بفاصل زمني يتراوح بين 8 و12 أسبوعا.

والدافع الذي يجعل من منظمة الصحة العالمية تعطي كوريا الشمالية هي إنها ضمن برنامج كوفاكس الذي يعطي الدول  منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتعد الدولة الشمالية من ضمن 92 دولة ستتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مجانا من خلال  المبادرة الأممية لمنظمة الصحة.

ولن تكون جارتها، كوريا الجنوبية بعيدة هي الأخرى عن تلقى جرعات اللقاحات الدولية، حيث ستحصل وفق المبادرة كوفاكس على  2.1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ، و117 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتك  في نفس الفترة.

ومن المتوقع أن يقدم برنامج المنظمة العالمية 237 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ، و1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك إلى 142 دولة، في أوسع عملية توزيع لقاحات سريعة في العالم، لمكافحة المرض الوبائي الذي تحور بالفعل منذ أشهر في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.


وقبل أمس، قال المسؤول الكبير في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان ، مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة،   إنه من "السابق لأوانه" و من "غير الواقعي" التفكير في إمكانية إنتهاء وباء فيروس كورونا بالمطلق بحلول نهاية العام، لكن الوصول للقاحات الفعالة يمكن أن يساعد على الأقل في الحد بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والوفاة.

قال الدكتور مايكل رايان ، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ، إن التركيز الوحيد للعالم في الوقت الحالي يجب أن ينصب على إبقاء انتقال COVID-19 عند أدنى مستوى ممكن.

وذكر في إفادة إعلامية: "إذا كنا أذكياء ، فيمكننا الانتهاء من الاستشفاء والوفيات والمأساة المرتبطة بهذا الوباء" بحلول نهاية العام.

في غضون ذلك ، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من "المؤسف" أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنًا والأكثر صحة في بعض البلدان الغنية ضد فيروس كورونا قبل العاملين الصحيين المعرضين للخطر في البلدان النامية.

أضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن التطعيمات التي قدمتها جهود كوفاكس COVAX  المدعومة من الأمم المتحدة بدأت هذا الأسبوع في غانا وساحل العاج ، لكنه أعرب عن أسفه لأن هذا حدث بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا في تطعيم سكانها.


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