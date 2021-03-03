إعلان غير متوقع للصحة العالمية ..دولة مثيرة للجدل تحصل على لقاحات كورونا

والدافع الذي يجعل من منظمة الصحة العالمية تعطي كوريا الشمالية هي إنها ضمن برنامج كوفاكس الذي يعطي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ولن تكون جارتها، كوريا الجنوبية بعيدة هي الأخرى عن تلقى جرعات اللقاحات الدولية، حيث ستحصل وفق المبادرة كوفاكس على 2.1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ، و117 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتك في نفس الفترة.

وقبل أمس، قال المسؤول الكبير في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان ، مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة، إنه من "السابق لأوانه" و من "غير الواقعي" التفكير في إمكانية إنتهاء وباء فيروس كورونا بالمطلق بحلول نهاية العام، لكن الوصول للقاحات الفعالة يمكن أن يساعد على الأقل في الحد بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والوفاة.





قال الدكتور مايكل رايان ، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ، إن التركيز الوحيد للعالم في الوقت الحالي يجب أن ينصب على إبقاء انتقال COVID-19 عند أدنى مستوى ممكن.





وذكر في إفادة إعلامية: "إذا كنا أذكياء ، فيمكننا الانتهاء من الاستشفاء والوفيات والمأساة المرتبطة بهذا الوباء" بحلول نهاية العام.





في غضون ذلك ، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من "المؤسف" أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنًا والأكثر صحة في بعض البلدان الغنية ضد فيروس كورونا قبل العاملين الصحيين المعرضين للخطر في البلدان النامية.





أضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن التطعيمات التي قدمتها جهود كوفاكس COVAX المدعومة من الأمم المتحدة بدأت هذا الأسبوع في غانا وساحل العاج ، لكنه أعرب عن أسفه لأن هذا حدث بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا في تطعيم سكانها.



