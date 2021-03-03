أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الاربعاء 3-3-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الاربعاء 3-3- 2021.





أسعار الخضروات اليوم في مصر:





الطماطم 3 جنيهات

البصل 7 جنيهات

البطاطس 4 جنيهات

الفاصوليا 10 جنيهات



الكوسة 7 جنيهات

الملوخية 5 جنيهات

القلقاس 12 جنيها

الخيار 5 جنيهات.





أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 5 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الجوافة 8 جنيهات

التفاح 25 جنيها



