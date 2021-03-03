مسئول سابق بالقومي للسكان: تنظيم الأسرة يساعد على تربية صحية للأطفال

قال عمرو حسن ، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا ، إن زيادة عدد السكان يؤدي إلى ظهور كثافة سكانية عالية ، وثقافة الزحام ، وظهور العشوائيات ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت في الفترة الماضية الأخيرة بإنشاء العديد من المدن الجديدة مثل : العاصمة الإدارية .
وأضاف " عمرو
حسن " في مداخلة هاتفية مع برنامج
" هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أن الدولة
المصرية تعمل على توسيع وإعادة رسم خريطة مصر ، وبالتالي فإن هذا يقلل من الكثافة
السكانية في مصر ، وتقليل ظهور العشوائيات ، بالإضافة إلى أنها تعمل على تحسين
الخصائص السكانية من صحة وتعليم وغيرهم من الخدمات .
وتابع مقرر المجلس
القومي للسكان سابقًا ، ، أن الزيادة السكانية هي نعمة ووقود للتنمية ، ولكن
الزيادة السكانية الغير منضبطة هي نقمة ووقود للإرهاب ، موضحًا أن الغير منضبطة
تعني أن يكون عدد المواليد أكبر من إمكانيات الدولة وتوفير الخدمات .
وأشار " حسن
" ، إلى أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الزيادة السكانية ، يتداولها
الناس بينهم ، مؤكدًا أنه يجب تصحيح هذه المفاهيم لضبط النمو السكاني ، مشيرًا إلى
أن الإعلام له دور كبير في نشر الوعي ، وتوعية الناس بالحد من الإنجاب بكثرة ، والعمل
على تقليل الزيادة السكانية ، حيث إن تنظيم الأسرة يساعد على تربية صحية للأطفال .