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مسئول سابق بالقومي للسكان: تنظيم الأسرة يساعد على تربية صحية للأطفال

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:51 ص
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية في مصر هي العدو الأول للتنمية
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ندى رأفت

قال عمرو حسن ، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا ، إن زيادة عدد السكان يؤدي إلى ظهور كثافة سكانية عالية ، وثقافة الزحام ، وظهور العشوائيات ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت في الفترة الماضية الأخيرة بإنشاء العديد من المدن الجديدة مثل : العاصمة الإدارية .

وأضاف " عمرو حسن "  في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أن الدولة المصرية تعمل على توسيع وإعادة رسم خريطة مصر ، وبالتالي فإن هذا يقلل من الكثافة السكانية في مصر ، وتقليل ظهور العشوائيات ، بالإضافة إلى أنها تعمل على تحسين الخصائص السكانية من صحة وتعليم وغيرهم من الخدمات .

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا ، ، أن الزيادة السكانية هي نعمة ووقود للتنمية ، ولكن الزيادة السكانية الغير منضبطة هي نقمة ووقود للإرهاب ، موضحًا أن الغير منضبطة تعني أن يكون عدد المواليد أكبر من إمكانيات الدولة وتوفير الخدمات .

وأشار " حسن " ، إلى أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الزيادة السكانية ، يتداولها الناس بينهم ، مؤكدًا أنه يجب تصحيح هذه المفاهيم لضبط النمو السكاني ، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور كبير في نشر الوعي ، وتوعية الناس بالحد من الإنجاب بكثرة ، والعمل على تقليل الزيادة السكانية ، حيث إن تنظيم الأسرة يساعد على تربية صحية للأطفال .

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