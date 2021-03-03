ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة "الرياض" : حرب الشائعات ضد السعودية هدفها وقف حركة التنمية غير المسبوقة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن حرب الشائعات والحملة التي تواجهها المملكة هي حملة غير أخلاقية هدفها وقف الحراك التنموي والإنجازات غير المسبوقة على المستويات كافة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، وقطار التغيير والإصلاحات الذي انطلق ولا يمكن له الرجوع للوراء.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم /الأربعاء/ -تحت عنوان (حروب قذرة)- إن أسوأ ما تتسم به هذه الحملة المسعورة، أنها حملة غير أخلاقية فهي حالة عداء تفتقد للنّبل وللضمير في أطرافها، فمن الطبيعي أن تواجه عداء أو خصومة أو اختلافا في التوجهات وتتحمل نتائج تلك الخصومة، لكن أن تكون الذرائع والدوافع التي تغذي هذا الصراع غير نزيهة ولا شريفة، هنا تكمن اللاأخلاقية واللاضمير.

وتابعت الصحيفة أن المملكة بإرثها الثقافي والسياسي والحضاري لم تكن يومًا طرفًا في تآمر أو خيانة أو تأجيج صراع، فقيمها النبيلة ودينها القويم الذي ترتكز عليه هو الموجه والمحرك والباعث على المواقف وردود الفعل تجاه أي موقف أو اختلاف أو حتى تعاون، فهي منظومة قيم ومبادئ راسخة لا تساوم عليها، ولا تحيد عنها؛ ومن هنا فإنّ هذا الثبات وعدم الدخول في أي صراعات غير نزيهة هو ما يفوت الفُرص على المستثمرين في المؤامرات والتكتلات وفق مصالح مشبوهة.
Advertisements
Advertisements

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

رد حاسم من تركي آل الشيخ على أخبار شراء نادي الزمالك

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

موجز السوشيال ميديا | تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك.. أول تعليق لصاحب أزمة وفاة بن شرقي.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

في ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي.. اعرف مهنته قبل احتراف الفن

أخبار الفن| خالد يوسف يعود لمصر.. سرقة شقيقة روبي.. إصابة ابن ماجد المصري بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر

شاهد .. كيف تسخر شركات السيارات من بعضها في حملات الدعاية

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021