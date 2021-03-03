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توك شو

مليار جنيه لتحسين خدمات الإنترنت.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:48 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد

الرئيس السيسى : أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من امن واستقرار مصر . 

الرئيس السيسى يوجه بتطوير مصانع الانتاج الحربى وتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية . 

الأهرام 

الحكومة توافق على تحويل المجموعة المصرية للمحطات المتعددة للعمل بنظام المناطق الحرة . 

أخبار اليوم

اليوم .. انطلاق امتحانات الصف الأول الاعدادى . 

الشروق 

وزير الاتصالات : مليار جنيه لتحسين خدمات الإنترنت . 

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