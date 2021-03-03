مليار جنيه لتحسين خدمات الإنترنت.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





صدى البلد





الرئيس السيسى : أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من امن واستقرار مصر .





الرئيس السيسى يوجه بتطوير مصانع الانتاج الحربى وتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية .





الأهرام





الحكومة توافق على تحويل المجموعة المصرية للمحطات المتعددة للعمل بنظام المناطق الحرة .





أخبار اليوم





اليوم .. انطلاق امتحانات الصف الأول الاعدادى .





الشروق





وزير الاتصالات : مليار جنيه لتحسين خدمات الإنترنت .



