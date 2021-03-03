مليار جنيه لتحسين خدمات الإنترنت.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.
صدى البلد
الرئيس السيسى : أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من امن واستقرار مصر .
الرئيس السيسى يوجه بتطوير مصانع الانتاج الحربى وتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية .
الأهرام
الحكومة توافق على تحويل المجموعة المصرية للمحطات المتعددة للعمل بنظام المناطق الحرة .
أخبار اليوم
اليوم .. انطلاق امتحانات الصف الأول الاعدادى .
الشروق
وزير الاتصالات : مليار جنيه لتحسين خدمات الإنترنت .