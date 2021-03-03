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أخبار العالم

قد تدفع البلاد لحرب أهلية.. موقع أمريكي : الميليشيات الموالية لإيران الخطر الأكبر على مستقبل العراق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:57 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال موقع "ديفينس وان" إن هناك مخاوف حقيقية لدى كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين من أن تدفع "الميليشيات المارقة" في العراق الدولة إلى حرب أهلية داخلية. 

ونقل الموقع عن الجنرال بول كالفرت، قائد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا والعراق، قوله: "أعتقد أن هناك تهديدين رئيسيين للعراق في الوقت الحالي: الأول هو الميليشيات والثاني هو الاقتصاد. كلاهما بدون رقابة مما سيقوض كل المكاسب التي تحققت، في رأيي بحسب قناة الحرة.

ويقول "ديفينس وان" إن الميليشيات في العراق أدت إلى إحباط صناع القرار الأميركيين والعراقيين. 

ففي واشنطن، تتلخص المشكلة في أن بعض الجماعات المسلحة تتلقى الدعم والتوجيه من طهران من حين لآخر. ويقول مسؤولون عسكريون ومحللون بارزون في المنطقة إن الواقع أكثر تعقيدا بكثير.
وبحسب ما نقلت "ديفينس وان"، فإن كالفرت وآخرين يقولون إن المشكلة الأكبر هي أن سيطرة الحكومة العراقية على الميليشيات "ضعيفة جدا". 

ورغم أن بعض الميليشيات الرئيسية تتوحد في أهداف المشتركة مثل إخراج القوات الأمريكية من العراق، فهي منقسمة بشأن مسألة النفوذ الإيراني في العراق.

وفي 6 يناير الفائت حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، من اندلاع حرب أهلية في البلاد، وقال في تصريحات صحفية إن استهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية.

ونقل الموقع، عن كالفرت قوله، خلال تصريح أجراه في فبراير، من داخل مقر الجيش الأمريكي في بغداد: "من الواضح لي وللأشخاص الذين تحدثت إليهم (في الحكومة العراقية)، أن هناك قلقا فيما يتعلق باحتمالات اندلاع حرب أهلية شيعية داخلية بين أولئك المتحالفين مع إيران وغيرهم من الشيعة القوميين".

وأضاف كالفرت أنه ليس هناك شك في أن إيران تسعى إلى "تحويل العراق إلى دولة بالوكالة"، من خلال محاولة الهيمنة على الكتل السياسية وكذلك الميليشيات.

ويرى كالفرت أن بعض هذه الميليشيات يزداد قوة مثل كتائب حزب الله، على وجه الخصوص، التي "يمكن أن تتحول إلى وكيل لإيران يركز على المنطقة" بدلا من كونها منظمة تعمل فقط في العراق.
وأشار كالفرت إلى أنه حتى مع تقليص عدد الجنود الأميركيين في عهد ترامب إلى 2500، فإن التحالف لديه القدرة على حماية القوات المتواجدة في العراق. لكن التهديد الأكبر يقف في وجه شرعية الحكومة العراقية.

والخميس الماضي، استهدفت ضربات جوية في شرق سوريا منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران، ردا على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق، حسبما ذكرت وزارة الدفاع (البنتاجون).
وتأسست قوات الحشد الشعبي، وهي عبارة عن جماعات من الفصائل والميليشيات المسلحة، ردا على صعود تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، وكان له دور حاسم في هزيمته. 

وتم دمج بعض القوات في المؤسسات الأمنية العراقية، بميزانية سنوية قدرها 2.6 مليار دولار في عام 2020، بينما يعمل البعض الآخر الآن خارج الحكومة لكنهم يحتفظون بعلاقات غير رسمية مع شبكة الحشد الشعبي. 

وفي 2018، فاز مرشحون يمثلون جماعات مختلفة من الحشد الشعبي بـ48 مقعدا في البرلمان العراقي. وعديد من النواب كانوا مقاتلين سابقين أو حاليين، مثل قيس الخزعلي الذي يقود ميليشيا عصائب أهل الحق والذي صنفته الولايات المتحدة إرهابيا عام 2019.
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