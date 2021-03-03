وسط أنباء عن تمديد الإغلاق .. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

سجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.





وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء تسجيل 9019 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و460030.





وأشارت أحدث بيانات المعهد الألماني إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 بواقع 418 ليصل الإجمالي إلى 70881 وفاة.





وكشفت مصادر مطلعة لـ "بيزنس انسيدر"، أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن تعلن الحكومة الألمانية عن تمديد الإغلاق حتى 28 مارس.





ومن المرجح أن يعلن القرار رسميا حيث تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برؤساء وزراء الولاية غدا، الأربعاء، لدراسة القيود الحالية المفروضة في 7 مارس.





وقد تكون هناك بعض التعديلات على قيود الإغلاق، ولكن من المرجح بشكل كبير تمديد الإجراءات العامة في هذه المرحلة.





وكانت الحكومة الفرنسية قد طلبت، الأحد الماضي، من نظيرتها الألمانية تخفيف قيود إغلاق الحدود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





واتفقت المستشارة أنجيلا ميركل، في وقت سابق من هذا الشهر، مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16 على تمديد الإغلاق حتى السابع من مارس المقبل.



