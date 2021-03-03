دينا بعد تعافيها من كورونا: نهاركم سعيد.. شاهد

نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت دينا في الصورة من خلفها النيل وعلقت قائلة :" نهاركم سعيد إن شاء الله "



وأعلنت الراقصة دينا عن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة:" الحمد لله دائما و أبدأ بشكر كل اصحابي و حبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدا على دعواتكم ليا.





وتابعت دينا :"الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا مازلت ملتزمة بالعلاج و الراحة علشان مايحصل اي مضاعفات ، بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدا في فترة العزل ".



واضافت دينا: " و بشكر جدا دکتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي. من فضلكم ، خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض. بحبكم".

