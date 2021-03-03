ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا بعد تعافيها من كورونا: نهاركم سعيد.. شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:22 ص
دينا
دينا
Advertisements
ندى فكري
نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا في الصورة من خلفها النيل وعلقت قائلة :" نهاركم سعيد إن شاء الله "

وأعلنت الراقصة دينا عن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة:" الحمد لله دائما و أبدأ بشكر كل اصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدا على دعواتكم ليا.

وتابعت دينا :"الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا مازلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان مايحصل اي مضاعفات ، بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدا في فترة العزل".

واضافت دينا: " و بشكر جدا دکتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي. من فضلكم ،خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض. بحبكم".

يذكر أن الفنانة دينا شاركت في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.
 
وتعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دينا تنشر صوراً من طفولتها خلال الاحتفال بالكريسماس.. شاهد كيف تغيرت ملامحها

جوهرة.. غادة عبد الرازق تعلن انضمام قردة لعائلتها

أزمة وهتعدي.. محمود عبد المغني يدعم حورية فرغلي.. شاهد

غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها: ملكتي

تشعر بالأعراض.. إصابة الراقصة دينا بفيروس كورونا

غادة عبد الرازق تصور لحم غزال خارج مصر

ترشيحاتنا

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة وفاتها المأساوية بمرض السرطان

مدحت شلبي : الهلال تراجع عن التعاقد مع حمادة صدقي رغم سفره للسودان

اليوم.. بعثة الزمالك تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

مخاوف بشأن استخدام الأطفال مطهرات يد تحتوي على كحول

Advertisements

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

رد حاسم من تركي آل الشيخ على أخبار شراء نادي الزمالك

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

موجز السوشيال ميديا | تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك.. أول تعليق لصاحب أزمة وفاة بن شرقي.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

في ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي.. اعرف مهنته قبل احتراف الفن

أخبار الفن| خالد يوسف يعود لمصر.. سرقة شقيقة روبي.. إصابة ابن ماجد المصري بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر

شاهد .. كيف تسخر شركات السيارات من بعضها في حملات الدعاية

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021