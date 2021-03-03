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أخبار العالم

روسيا : عقوبات واشنطن وبروكسل ضد موسكو محاولة لصرف الانتباه عن مشاكلهما الداخلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:05 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن: "واشنطن وبروكسل تحاولان صرف الانتباه عن مشاكلهما الداخلية، من خلال فرض عقوبات جديدة ضد موسكو".
وأضافت زاخاروفا، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن: " مشاكل الاتحاد الأوروبي تتجلى في فشل تنظيم التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا، وعدم وجود اتفاق داخل الاتحاد حول موضوع جوازات سفر التطعيم، وكيفية تنسيق ذلك مع المفهوم الأوروبي حول حقوق الإنسان، وحرية التنقل".
ولفتت إلى أن هناك مشاكل أخرى في مجال تنفيذ العقود والالتزامات المتعلقة بإمدادات اللقاح.
ونوهت إلى أن الشراكة الوهمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تقوم فقط على "الروسفوبيا"، وغير موجهة للعثور على حل بناء للمشاكل هناك، مشددة في الوقت نفسه على أن هذين الطرفين، ينتهكان خلال ذلك، التزاماتهما الدولية.


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