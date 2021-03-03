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أخبار البلد

يربط إفريقيا بأوروبا.. المصرية للاتصالات تعلن تفاصيل نظامها البحري الجديد HARP

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:18 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا عن خطتها لإطلاق النظام البحري الجديد HARP الذي يمتد حول قارة أفريقيا بهدف ربط بلدانها الساحلية والحبيسة بأوروبا من خلال البنية التحتية الأرضية والبحرية واسعة الانتشار للمصرية للاتصالات ومن المقرر دخول النظام الخدمة خلال عام 2023. وستوفر الشركة من خلال HARP مجموعة متنوعة من خدمات السعات، تتضمن خدمات على مستوى بروتوكولات الانترنت والتي تمكنها من توصيل نقاط متعددة على النظام ببعضها البعض.


وبحسب بيان، الأربعاء، سيقوم HARP بربط الحدود الشرقية والغربية للقارة الأفريقية بأوروبا من خلال ربط جنوب إفريقيا بإيطاليا وفرنسا على الساحل الشرقي للقارة ومن خلال ربط جنوب افريقيا بالبرتغال على الساحل الغربي لإفريقيا حيث ستشكل المسارات الأرضية التي تربط نقاط الإنزال في كل من جنوب إفريقيا ومصر وأوروبا حلقة كاملة حول القارة الأفريقية. علاوة على ذلك سيستفيد النظام البحري الجديد بأعلى مستويات المرونة والتنوع عبر مختلف قطاعاته البحرية بفضل تعددية الترابط مع العديد من نقاط الإنزال البحرية لدول أخرى.

وستعبر مسارات النظام الجديدة والمتعددة من خلال الأراضي المصرية عبر شبه جزيرة سيناء وستمتد لتشمل مسارات جديدة أخرى على ضفتي قناة السويس. كما ستشهد مدينة شرم الشيخ إنشاء نقطة إنزال جديدة سيتم ربطها بالمدن الساحلية على خليج السويس لتشكل حلًا متنوعا للربط الأرضي والبحري بين جميع نقاط الانزال داخل مصر.


وعلق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلًا: “سعداء بالإعلان عن النظام البحري الجديد الذي نستطيع من خلاله تقديم خدمات الربط المتكاملة بسلاسة للقارة الأفريقية من خلال دمج المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة. مضيفًا "سيدعم HARP خطط الشركة نحو إنشاء نقاط تواجد جديدة في مواقع مختلفة في إفريقيا وأوروبا لخدمة عملائها من الشركات والمشغلين. كما أنه سيقوم بدعم جهود التحول الرقمي التي تبذلها العديد من الدول الأفريقية ذلك إلى جانب تعزيز التواجد الدولي للمصرية للاتصالات".

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