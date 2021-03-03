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توك شو

خبيرة: الدولة المصرية تحولت من مستهلكة إلى مُصدرة للكهرباء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:18 ص
تطوير شبكات الكهرباء
تطوير شبكات الكهرباء في الريف المصري
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ندى رأفت

قالت الدكتورة وفاء علي، محلل مالي وخبير أسواق الطاقة، إن هناك حوالي 66 مليار جنيه لتحسين شبكات الكهرباء في قرى مبادرة حياة كريمة، حيث تضم 4500 قرية ، وأن المبادرة خلال 3 أعوام ستكون بتكلفة استثمارية حوالي 500 مليار جنيه تعمل على تطوير وتنمية هذه القرى .

وأضافت " وفاء علي "  في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أن تطوير القرى وتحسين الشبكات الكهربائية ، يجعل الفلاح المصري مُنتجا مرة أُخرى ، وبالتالي إعادة بناء المجتمع الحضاري الذي يليق بالشعب المصري الذي له تاريخ عريق .

وتابعت أن ما تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، من أجل تطوير القرى ، سيغير واقع ملايين من المصريين من قاتني الريف المصري ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحرص على توفير المستلزمات المطلوبة لهذه القرى وأن تكون بأيدي مصرية ، والاعتماد على الصناعة الوطنية في إنتاج المنتج المحلي ,

وأكملت  أنه من أجل هزيمة الإرهاب والفكر المتطرف ، لابد من وجود جيوش الوعي والتنمية والتعمير داخل الدولة ، وذلك من أجل توعية وتطوير الريف المصري .

وأكدت ، أن مصر تحولت من دولة مستهلكة إلى دولة مُصدرة للطقة ، حيث يصل إنتاج الدولة المصرية من الكهرباء إلى 58 ألف ميجا وات سنويًا ، والاستهلاك المحلي يبلغ حوالي 30 ألف ميجا وات سنويًا ، وبالتالي هناك فائض كبير للتصدير .

 

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