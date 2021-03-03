خبيرة: الدولة المصرية تحولت من مستهلكة إلى مُصدرة للكهرباء

قالت الدكتورة وفاء علي، محلل مالي وخبير أسواق الطاقة، إن هناك حوالي 66 مليار جنيه لتحسين شبكات الكهرباء في قرى مبادرة حياة كريمة، حيث تضم 4500 قرية ، وأن المبادرة خلال 3 أعوام ستكون بتكلفة استثمارية حوالي 500 مليار جنيه تعمل على تطوير وتنمية هذه القرى .

وأضافت " وفاء علي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أن تطوير القرى وتحسين الشبكات الكهربائية ، يجعل الفلاح المصري مُنتجا مرة أُخرى ، وبالتالي إعادة بناء المجتمع الحضاري الذي يليق بالشعب المصري الذي له تاريخ عريق .

وتابعت أن ما تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، من أجل تطوير القرى ، سيغير واقع ملايين من المصريين من قاتني الريف المصري ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحرص على توفير المستلزمات المطلوبة لهذه القرى وأن تكون بأيدي مصرية ، والاعتماد على الصناعة الوطنية في إنتاج المنتج المحلي ,

وأكملت أنه من أجل هزيمة الإرهاب والفكر المتطرف ، لابد من وجود جيوش الوعي والتنمية والتعمير داخل الدولة ، وذلك من أجل توعية وتطوير الريف المصري .

وأكدت ، أن مصر تحولت من دولة مستهلكة إلى دولة مُصدرة للطقة ، حيث يصل إنتاج الدولة المصرية من الكهرباء إلى 58 ألف ميجا وات سنويًا ، والاستهلاك المحلي يبلغ حوالي 30 ألف ميجا وات سنويًا ، وبالتالي هناك فائض كبير للتصدير .