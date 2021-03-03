العرض المسرحى "جنة هنا" يختتم لياليه بقصر ثقافة كفر الشيخ

اختتم عرض " جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح مساء أمس الثلاثاء عروضه على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ ، و ذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وبحضور اللواء خالد العزب مدير أمن محافظة كفر الشيخ ، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد ، الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال ، و عدد من القيادات الشعبية و التنفيذية و الأمنية بالمحافظة و قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظة ، إضافة الى عدد من جنود القوات المسلحة وسط حضور جماهيري كبير في إطار المسموح به طبقا لقواعد الاجتماعي التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.









و قد اعرب الفنان إسماعيل مختار عن سعادته برد فعل الجمهور خاصة ان العرض يناقش قضايا للمرأة ، و هو ما يعكس رغبة الجمهور في طرح قضايا مجتمعية جادة عن طريق المسرح و تناولها فنيا .





ومن المقرر أن يقدم العرض على مسرح قصر ثقافة دسوق بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء و غدا الخميس ٣،٤ مارس الجاري في تمام الثامنة مساء بالمجان ، و ذلك في إطار خطة مشروع المواجهة و التجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و التي وضعها البيت الفني للمسرح و تنظمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح ، لتجوال ٩ عروض مسرحية في ١٤ محافظة حتى شهر يونيو ٢٠٢١.





عرض "جنة هنا "من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب ، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر.



