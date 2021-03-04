رئيس صحة البرلمان: أطالب بتطبيق الامتحان الموحد على كل الفريق الصحي وليس الأطباء فقط

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق أن لجنة الصحة السابقة والبرلمان السابق عدل قانون مزاولة مهنة الطب ، بحيث يكون هناك امتحان موحد لمزاولة مهنة الطب ، وبالفعل تم منذ اسبوعين .
وأشار حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعلان وزيرة الصحة عن وجود امتحان موحد للأطباء حديثى التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة خطوة جيدة.
وطالب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق بضرورة أن يطبق هذا الإمتحان على كل الفريق الصحى وليس الأطباء فقط لأنه فى كل دول العالم نجد أن رخصة مزاولة المهنة تجدد من 3 إلى 5 سنوات ويحدث نوع من التقييم أو الإمتحان.