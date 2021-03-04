رئيس صحة البرلمان: أطالب بتطبيق الامتحان الموحد على كل الفريق الصحي وليس الأطباء فقط

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق أن لجنة الصحة السابقة والبرلمان السابق عدل قانون مزاولة مهنة الطب ، بحيث يكون هناك امتحان موحد لمزاولة مهنة الطب ، وبالفعل تم منذ اسبوعين .





وأشار حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعلان وزيرة الصحة عن وجود امتحان موحد للأطباء حديثى التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة خطوة جيدة.



