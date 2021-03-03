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مدير إحدى مؤسسات الرعاية: نستقبل الأطفال بلا مأوى من عمر 6 سنوات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:42 ص
اللواء إبراهيم حرب
اللواء إبراهيم حرب
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شيرين عادل
قال اللواء إبراهيم حرب، مدير أحد مؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوى، إن المؤسسة تهدف لرعاية الأطفال من عمر 6 سنوات: 18 سنة وتضم مراحل تعليمية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية.

وأوضح  " حرب " ، خلال تقرير أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، بوجود أكاديميات تتابع أعمالها مع الأطفال بلا مأوى لدمجهم مع المجتمع الخارجى. 

وأشار إلى وجود اخصائيين اجتماعيين  بالمؤسسة تتابع عملها مع الأطفال، وعمل ملفات عن الحالة الاجتماعية وتاريخ ميلاده ، وعنوانه وذلك فى حالة رغبة المؤسسة مع أولياء أمور الطفل .

ولفت إلى أن الأخصائيين النفسيين، يقومون بفحص الطفل من حيث السلوك ضمن الإجراءات الأولية لتأهيل الطفل من حيث قبول دخول الطفل المؤسسة أو نقله لجهة أخرى . 
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