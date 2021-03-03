مدير إحدى مؤسسات الرعاية: نستقبل الأطفال بلا مأوى من عمر 6 سنوات

قال اللواء إبراهيم حرب، مدير أحد مؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوى، إ ن المؤسسة تهدف لرعاية الأطفال من عمر 6 سنوات: 18 سنة وتضم مراحل تعليمية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية.





وأوضح " حرب " ، خلال تقرير أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، بوجود أكاديميات تتابع أعمالها مع الأطفال بلا مأوى لدمجهم مع المجتمع الخارجى.





وأشار إلى وجود اخصائيين اجتماعيين بالمؤسسة تتابع عملها مع الأطفال، وعمل ملفات عن الحالة الاجتماعية وتاريخ ميلاده ، وعنوانه وذلك فى حالة رغبة المؤسسة مع أولياء أمور الطفل .



