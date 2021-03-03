فريق طبى ينجح في استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية المركزي

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له صباح اليوم الأربعاء عن نجاح فريق طبي في عمل استئصال لـ8 اورام ليفية لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما.





وأضاف وكيل الوزارة ان المريضة كانت تعاني من آلام شديدة نتيجة وجود اورام ليفية متعددة ونزيف مهبلي متكرر بمستشفى المطرية المركزي حيث تم التدخل الطبي السريع وتمت الجراحة بنجاح باهر وخرجت المريضة بحالة مستقرة وجيده.