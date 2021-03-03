فريق طبى ينجح في استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية المركزي

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له صباح اليوم الأربعاء عن نجاح فريق طبي في عمل استئصال لـ8 اورام ليفية لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما.
وأضاف وكيل الوزارة ان المريضة كانت تعاني من آلام شديدة نتيجة وجود اورام ليفية متعددة ونزيف مهبلي متكرر بمستشفى المطرية المركزي حيث تم التدخل الطبي السريع وتمت الجراحة بنجاح باهر وخرجت المريضة بحالة مستقرة وجيده.
كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور اشرف السودة والفريق الطبي بقيادة الجراح الدكتور اسلام شتيه والدكتور محمد السقا استشاري التخدير والتمريض مس نجلاء فاروق والفريق المعاون بالمستشفى واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.