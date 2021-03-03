ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فريق طبى ينجح في استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية المركزي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:50 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له صباح اليوم الأربعاء عن نجاح فريق طبي في عمل استئصال لـ8 اورام ليفية لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما. 

وأضاف وكيل الوزارة ان المريضة كانت تعاني من آلام شديدة نتيجة وجود اورام ليفية متعددة ونزيف مهبلي متكرر بمستشفى المطرية المركزي حيث تم التدخل الطبي السريع وتمت الجراحة بنجاح باهر وخرجت المريضة بحالة مستقرة وجيده. 

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور اشرف السودة والفريق الطبي بقيادة الجراح الدكتور اسلام شتيه  والدكتور محمد السقا استشاري التخدير والتمريض مس نجلاء فاروق والفريق المعاون بالمستشفى واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
فريق طبى ينجح في استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية المركزي
فريق طبى ينجح في استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية المركزي
فريق طبى ينجح في استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية المركزي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استئصال إحدى الغدد الجار درقية النشطة لمريض فشل كلوي بمستشفى المنصورة الدولى

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

صحة الدقهلية تعلن عن إجراء 3 عمليات قسطرة مخية للمرضى بمستشفى المنصورة الدولي

مستشفى المنصورة الدولى ينجح فى توسيع بالوني لمريض يعاني من انسداد بالأوعية

استئصال ورم سرطاني من قولون مريض خمسيني بمستشفي أورام الإسماعيلية

إنجاز جديد لفريق طبي بمركز أورام طنطا

ترشيحاتنا

وسط أنباء عن تمديد الإغلاق .. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

بسبب التكدس على سلم الخروج.. سقوط 7 طلاب بعد خروجهم من الامتحان

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

انتظروا التصعيد.. الأهلي لـ صدى البلد : لن نستكمل مباريات الموسم الماضي لدوري اليد بالقوائم القديمة

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

بعد وفاة حالتين بسبب لقاح كورونا.. العالم بين نارين

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر